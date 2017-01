Gemeindeleben

Politische Lyrik im Gemeindezentrum Matthäuskirche

„Du sollst kein unbeteiligter Zuschauer sein!“

24.01.2017, Köln-Lindenthal (epk). Unter dem Motto „Du sollst kein unbeteiligter Zuschauer sein!“ steht eine Autorenlesung am Dienstag, 24.Januar, 19.30 Uhr, im evangelischen Gemeindezentrum Matthäuskirche, Dürener Straße/Ecke Herbert-Lewin-Straße. Es gibt Liebeslyrik, Exils-Lyrik, romantische Lyrik, ernste und leichte, auch seichte Lyrik. Wozu also diese weitere Gattung: politische Lyrik? Vor zehn Jahren hätte es andere Antworten gegeben als heute. Nicht, weil die politischen Weltverhältnisse nennenswert besser gewesen wären. Aber die globale wie lokale Welt war noch nicht derart unübersehbar aus den Fugen geraten wie gerade in den vergangenen Monaten und Wochen.

Insbesondere in Deutschland hatten wir stets einen stabilen gesellschaftlichen wie kirchlichen Konsens, dass Schutzbedürftige zu schützen und Diskriminierungen oder gar Hetze gegen Minderheiten ein unantastbares Tabu sind. Dieses Tabu gilt zumindest auf gesellschaftlicher Ebene nicht mehr uneingeschränkt. Was manche zunächst für ein bedauernswertes französisches oder niederländisches Phänomen hielten - es holt uns gerade mit Wucht ein: Rechtspopulistische Strömungen in unserem Land laufen zu Höchstform auf, um einen längst überwundenen deutschen Antisemitismus erneut salonfähig zu machen oder verhängnisvolle arisch-rassische Kategorien ungeniert wiederzubeleben. Dem widersetzt sich die politische Lyrik.



