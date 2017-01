Gemeindeleben

Glaubenskurs in Lindenthal

"Ich bin erlöst, vergnügt, befreit"

23.01.2017, Köln-Lindenthal (epk). "Ich bin erlöst, vergnügt, befreit" lautet der Titel eines Glaubenskurses der Evangelischen Kirchengemeinde Köln-Lindenthal im Jahr des Refomrationsjubiläums. Man trifft sich viermal montag in der Paul-Gerhardt-Kirche Lindenthal, Gleueler Straße 106, 19.30 Uhr. Am 23. Januar heißt es "Du bist bedingungslos angenommen. Allein die Gnade." Am 6. Februar "Gott interessiert sich für Dich. Allein Christus." Am 13. Februar "Ich glaub' an Dich. Allein der Glaube." Und am 20. Februar "Darauf kannst Du Dich verlassen. Allein die Schrift." Die Teilnahme ist kostenlos.





Kontakt:

Gemeindebüro der Evangelischen Kirchengemeinde Köln-Lindenthal

Telefon 0221/48 48 82 82



http://www.kirche-lindenthal.de