Gemeindeleben

Lutherstaffel macht sich auf den Weg

Evangelische Jugend im Rheinland begleitet das Reformationsjubiläum medial

28.01.2017, Köln-Mitte (epk). Zwölf Jugendliche zwischen 16 und 20 Jahren am Journalistentraining NEWS4U No.9, einer Initiative unter anderem der Evangelischen Kirche im Rheinland, teilgenommen. Jetzt wartet schon eine neue Herausforderung auf die jungen Leute: Zehn von ihnen werden 2017, dem Jahr des Reformationsjubiläums, die rund 50 geplanten Veranstaltungen der Evangelischen Jugend im Rheinland (EJiR) als Presseteam begleiten. Im Januar trafen sie sich in der Evangelischen Jugendbildungsstätte in Merzbach. Inhaltlich suchten sie nach Schnittmengen von Lebenswelten Jugendlicher heute zu reformatorischen Themen damals. Trieb zum Beispiel die Menschen damals die Frage nach einem gnädigen Gott um, ist es heute die Frage vieler, ob es Gott überhaupt gibt. 500 Jahre nach Luthers Thesenanschlag sind es Jugendliche von Xanten bis nach Saarbrücken, von Aachen bis nach Berlin und Wittenberg, die sich immer wieder mit solchen Fragen auseinandersetzen. Mit dem Projekt „Lutherstaffel“ fördert und begleitet die Evangelische Jugend im Rheinland diese Vielfalt an Themen und Orten und verbindet sie zu einem großen Ganzen. „Das Interesse, mitzumachen, die Buntheit und Breite an Themen und Formaten in der ganzen Landeskirche sind großartig!“, freut sich Landespfarrer für Jugendarbeit Karl Hesse, der zugleich Projektleiter der Lutherstaffel ist.



Kontakt:

Jutta Hölscher

Referentin für Öffentlichkeitsarbeit und Medienpädagogik Im Amt für Jugendarbeit der EKiR

Telefon 0211/36 10 282. www.jugend.ekir.de