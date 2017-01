Gemeindeleben

Ferienprospekt der Evangelischen Jugend in Köln und Umgebung

Übersicht über die Freizeiten 2017

28.01.2017, Köln-Mitte (epk). Der erste Ferienprospekt der Evangelischen Jugend in Köln und Umgebung ist da: bunt, im handlichen Format und übersichtlich gibt er einen Eindruck von den vielfältigen Ferienaktionen der Evangelischen Jugend in Köln und Umgebung.

Veranstalter von Freizeiten der Evangelischen Jugend sind in den meisten Fällen die örtlichen Kirchengemeinden. Sie sind deshalb häufig zunächst für Kinder oder Jugendliche aus dem jeweiligen Ort bzziehungsweise Stadtteil gedacht, meistens aber auch für andere offen. Viele Freizeiten sind schnell ausgebucht. Deshalb sollte man sich möglichst frühzeitig anmelden. Grundsätzlich sind alle Freizeitangebote so gestaltet, dass auch Menschen mit Behinderung daran teilnehmen können. Man sollte aber unbedingt vor Anmeldung Kontakt mit dem jeweiligen Ansprechpartner aufnehmen. Der Kalender kann abgeholt werden im Jugendpfarramt in Köln, Kartäuserwall 24b. Er kann aber auch im Internet eingesehen werden.



Kontakt:

Evangelisches Jugendpfarramt

Telefon 0221/93 18 010. http://www.jupf.de/freizeiten.html