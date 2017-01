Gemeindeleben

Willkommenskultur für Flüchtlinge in Köln

BarCamp in der Melanchthon-Akademie

28.01.2017, Köln-Mitte (epk). Das Erfahrungswissen der Engagierten für Flüchtlinge wächst gleichermaßen wie der Wunsch, sich mit anderen Ehren- und Hauptamtlichen auszutauschen. Hier bietet sich das Format BarCamp mit seinem sehr offenen Konzept bestens an. Daher sind Engagierte aus und Interessierte an der Flüchtlingsarbeit herzlich willkommen am Samstag, 28. Januar, 10 Uhr bis 15 Uhr, in der Melanchthon-Akademie, Kartäuserwall 24b, zum intensiven Gedankenaustausch. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist erforderlich.



Kontakt:

Melanchthon-Akademie

Telefon 0221/93 18 030. www.melanchthon-akademie.de