Gemeindeleben

"Stress lass nach"

Kurs für Eltern in der evangelischen Kindertagesstätte Volberg

25.01.2017, Volberg (epk). Mehrfachbelastungen und der Spagat zwischen den verschiedenen Lebensbereichen stellen gerade für Mütter und Väter eine große Herausforderung dar. Allen Anforderungen gerecht zu werden, ist da nicht leicht und führt schnell zu Stress. Neben äußeren Einflüssen ist die persönliche Bewertung entscheidend für das individuelle Stressempfinden. Mentale Stresskompetenz ist daher besonders wichtig. Es geht insbesondere darum, eigene - nicht hilfreiche - Denkmuster zu erkennen und angepasst an die eigenen Wünsche und Bedürfnisse zu verändern. Das lernt man in einem Workshop der Evangelischen Familienbildungsstätte Köln am Mittwoch, 25. Januar, 19.30 Uhr, in der evangelischen Kindertagesstätte Volberg, Volberg 6. Die Teilnahme ist kostenlos.



Kontakt:

Evangelische Familienbildungsstätte Köln

Telefon 0221/47 44 550. www.fbs-koeln.org