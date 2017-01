Gemeindeleben

Maultaschen, Spätzle & Co

Ein schwäbischer Abend zum Genießen in der Evangelischen Familienbildungsstätte Köln

23.01.2017, Köln-Mitte (epk). Wenn es eine deutsche Regionalküche von Weltgeltung gibt, so handelt es sich dabei zweifellos um die schwäbische. In ihr sind Eierteigwaren in den verschiedensten Variationen von zentraler Bedeutung. In einem Kurs in der Evangelischen Familienbildungsstätte Köln, Kartäuserwall 24b, am Montag, 23. Januar, 18.30 Uhr, lernen die Teilnehmenden die Herstellung von Maultaschen, die neben Spätzle und Schupfnudeln die wohl bekannteste schwäbische Spezialität sind. Die Lebensmittelumlage ist bereits in der Kursgebühr in Höhe von 24 Euro enthalten.



Kontakt:

Evangelische Familienbildungsstätte Köln (FBS)

Telefon 0221/47 44 550. www.fbs-koeln.org