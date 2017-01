Gemeindeleben

Musikflöhe in Köln-Deutz

Singen, tanzen, trommeln und lachen in der Gruppe

21.01.2017, Köln-Deutz (epk). Gemeinsam entdecken Kinder und Eltern an diesem Samstagvormittag, 21. Januar, 10 Uhr, in der Taufkapelle der Evangelischen Kirchengemeinde Köln-Deutz, Tempelstraße 31, mit Freude die Musik. Sie singen, tanzen, trommeln und lachen in der Gruppe, und die Kleinen können erste Erfahrungen mit verschiedenen Musikinstrumenten und Klängen sammeln.



Kontakt:

Evangelische Kirchengemeinde Köln-Deutz in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Fmilienbildungsstätte Köln

Telefon 0221/47 44 550. www.fbs-koeln.org