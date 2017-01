Gemeindeleben

Abschied von Pfarrer Schneider-Leßmann

Feierlicher Gottesdienst in der "Kirche der Versöhnung"

15.01.2017, Lechenich (epk). Am 31. Dezember 2016 hatte Helmut Schneider-Leßmann seinen letzten Arbeitstag in der Evangelischen Kirchengemeinde Lechenich. Nach 37-jähriger Tätigkeit in der Gemeinde wird der Pfarrer jetzt am Sonntag, 15.Januar, 15 Uhr, in der "Kirche der Versöhnung", An der Vogelrute 8, feierlich in den Ruhestand verabschiedet. Im Anschluss sind alle herzlich zu einer Feier ins Gemeindehaus eingeladen. Hier gibt es Gelegenheit, sich persönlich von Pfarrer Schneider-Leßmann zu verabschieden.



Kontakt:

Evangelische Kirchengemeinde Lechenich

Telefon 02235/68 03 59

www.kirche-lechenich.de