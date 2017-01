Gemeindeleben

Frauentag: "Hier stehe ich - ich will nicht anders"

Evangelischer Kirchenkreis Köln-Süd lädt zum erfolgreichen Format ein

22.01.2017, Köln-Michaelshoven (epk). "Hier stehe ich - ich will nicht anders" heißt das Thema des Frauentags im Evangelischen Kirchenkreis Köln-Süd am Samstag, 28. Januar, von 9.30 Uhr bis 17 Uhr, im Berufsförderungswerk Michaelshoven, Sürther Straße 171. In freier Interpretation des berühmten Luther-Satzes geht es bei dem Frauentag um den eigenen Standpunkt. Welche Hindernisse gibt es, ihn entschlossen einzunehmen? Wie kann man sie überwinden? Antworten geben acht Workshops. Die fachkundig angebotenen Zugänge reichen vom Musizieren und Tanzen über biblische und psychologische Workshops bis hin zum bewussten Umgang mit der eigenen Körpersprache und der Begegnung mit historischen Vorbildern. Es werden keine Vorkenntnisse vorausgesetzt, sondern nur die Bereitschaft, sich auf etwas Neues einzulassen. Der Tag endet mit einem Gottesdienst in der Erzengel-Michael-Kirche, Pfarrer-te-Reh-Straße. Kinder können betreut werden! Eine Anmeldung ist erforderlich und ab sofort möglich.



Kontakt:

Kirchenkreis Köln-Süd

E-Mail: superintendentur(a)koeln-sued@ekir.de

www.kkk-sued.de