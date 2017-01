Gemeindeleben

Ad Vanderveen in der Johanneskirche

Lieder von Liebe, Enttäuschung und Fernweh

20.01.2017, Köln-Klettenberg (epk). Ad Vanderveen zählt mit mehr als 20 Alben zu den besten und glaubwürdigsten europäischen Musikern in der amerikanischen Singer/Songwriter-Tradition. Er ist Holländer, aber seine familiären Wurzeln liegen auch in Kanada. Und das klingt in seiner Musik an, in der sich die Weite und Wildnis mit einem Hauch Liebe, Enttäuschung und Fernweh mischen. Bei seinem Konzert am Freitag, 20. Januar, 20 Uhr, in der Johanneskirche Klettenberg, Nonnenwerthstraße 78, wird er begleitet von Kersten de Ligny. Der Eintritt kostet 15 Euro.





Kontakt:

Evangelische Kirchengemeinde Köln-Klettenberg

Telefon 0221/944 01 30



www.kirche-klettenberg.de