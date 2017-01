Gemeindeleben

Autorenlesung im Café Lichtblick: "Fürstenblut - Die weiße Frau"

Werk zur Historie des Kölner Stadtteils Stammheim

20.01.2017, Köln-Stammheim (epk). Aus ihrem Roman "Fürstenblut - Die weiße Frau" lesen die Autoren Dirk Conrads und Norbert Löffler am Freitag, 20. Januar, 19.30 Uhr, im Café Lichtblick, Gisbertstraße 98. Es geht um eine Frau, die seit mehr als 700 Jahren in Köln-Stammheim spukt. Eine genaue Kenntnis der Historie des Stadtteils und viele Bezüge in die Gegenwart machen den Roman spannend. Und das Finale ist furios.





Kontakt:

"Lichtblick - Café + mehr"

Telefon 0221/66 61 50

www.lichtblick-cafe.de