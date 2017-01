Gemeindeleben

Vorbereitungstreffen auf die Fahrt zum Deutschen Evangelischen Kirchentag

Pfarrer Jens Greve lädt ein ins Martin-Luther-Haus

17.01.2017, Horrem (epk). Zu zwei Vorbereitungstreffen auf die Fahrt zum Deutschen Evangelischen Kirchentag in Berlin und Wittenberg lädt Pfarrer Jens Greve in das Martin-Luther-Haus, Mühlengraben 10, ein. Am Dienstag, 17. Januar, und am Dienstag, 21. Februar, jeweils 19.30 Uhr, geht es um Organisatorisches wie die Dauerkarten, die Reiseumstände und Übernachtungen. Eine verbindliche Anmeldung soll bis zum 21. Februar erfolgen.







Kontakt:

Pfarrer Jens Greve

Telefon 02273/91 43 53

www.kirche-horrem.de