Gemeindeleben

Pfarrerin Dagmar Müller wird in Weiden eingeführt

Gottesdienst und anschließender Empfang

15.01.2017, Köln-Weiden (epk). Pfarrerin Dagmar Müller wird am Sonntag, 15. Januar, 9.30 Uhr, während eines Gottesdienstes in der evangelischen Kirche Weiden, Aachener Straße 1208, in die ersten 50 Prozent der zeiten Pfarrstelle der Evangelischen Gemeinde Weiden/Lövenich eingeführt. Die Einführung übernimmtPfarrer Markus Zimmermann, Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Köln-Nord. Anschließend trifft man sich zum Empfang.



Kontakt:

Evangelische Gemeinde Weiden/Lövenich

Telefon 02234/60 10 90. http://www.ev-kirche-weiden.de