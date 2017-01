Gemeindeleben

Neue Vortragsreihe im SeniorenNetzwerk Braunsfeld

„Aktien versus Festgeld und Co - eine Strategie gegen Magerzinsen“

20.01.2017, Köln-Braunsfeld (epk). Mit einer neuen Vortragsreihe startet das SeniorenNetzwerk Braunsfeld in das neue Jahr. Unter dem Titel „Aktien versus Festgeld und Co - eine Strategie gegen Magerzinsen“ gibt Dietmar Peikert Tipps zur richtigen Geldanlage. Dieser erste Vortrag findet am Freitag, 20. Januar, 15.30 Uhr, im „Zeitgeist - Kulturzentrum Braunsfeld“, Wiethasestraße 52, statt. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.



Kontakt:

Sabine Kistner-Bahr

Telefon 0221/160 38 50. www.diakonie-koeln.de