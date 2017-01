Engel auf Melaten

Rundgang mit Asja Bölke

22.01.2017, Köln/Stadtteile (epk). Ein Spaziergang am Sonntag, 22. Januar, 12 Uhr, lässt die Besucher in die faszinierend ruhige und meditative Atmosphäre des melaten-Friedhofs eintauchen. Es wird berichtet über Engel der Trauer, der Hoffnung und der Liebe. Die Teilnehmenden treffen sich am Eingang Piusstraße. die Teilnahme kostet 9 Euro, ermäßigt 7 Euro.



Kontakt:

AntoniterCityTours

Telefon 0221/92 58 46 14. http://www.antonitercitytours.de