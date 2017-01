Gemeindeleben

Lebenskrisen meistern - Resilienzkräfte stärken

Tagung in der Melanchthon-Akademie

20.01.2017, Köln-Mitte (epk). Niederlagen und Misserfolge, Konflikte, berufliche oder persönliche Krisen wie Krankheit, Trennung, Verluste aller Art sind Teile der menschlichen Existenz. Doch wie kommt es, dass manche Menschen relativ unbeschadet aus solchen Krisen hervorgehen, während andere daran zerbrechen? In der Psychologie wird die Fähigkeit, Lebenskrisen zu meistern, auf die innere, seelische Widerstandsfähigkeit des Menschen "die Resilienz" zurückgeführt. Dabei ist Resilienz nichts Statisches, sie kann erlernt und gestärkt werden.

Die Tagung soll Möglichkeiten aufzeigen, unsere seelischen Widerstandskräfte wahrzunehmen und zu stärken. Zum Auftakt einer zweitägigen Veranstaltung in der Melanchthon-Akademie, Kartäuserwall 24b, spricht Professorin Brigitte Dorst über "Schwierige Zeiten und Krisen überstehen. Resilienzkräfte entdecken und fördern" am Freitag, 20. Januar, 18 Uhr. Am Samstag, 21. Januar, 9.30 Uhr, wird das Thema in diversen Workshops anhand praktischer Übungen entfaltet und vertieft. Die Teilnahme kostet 44 Euro. eine Anmeldung ist erforderlich.



Kontakt:

Melanchthon-Akademie

Telefon 0221/93 18 030. www.melanchthon-akademie.de