Gemeindeleben

Würfelt Gott? Fragen angesichts Gerhard Richters Domfenster

Kulturfrühstück der Melanchthon-Akademie im Januar

19.01.2017, Köln-Mitte (epk). Über elftausend farbige Gläser bringt der weltberühmte Kölner Künstler Gerhard Richter im südlichen Querhausfenster des Doms zum Leuchten. Was bedeutet das in dem Gotteshaus? Die Teilnehmenden an einer Veranstaltung der Melanchthon-Akademie am Donnerstag, 19. Januar, 10 Uhr, spüren zunächst ihren eigenen Erfahrungen vor dem Fenster nach. Anschließend erfahren sie im Domforum, Domkloster 3, etwas über Gerhard Richters Arbeit, und mit Hilfe des 30-minütigen Dokumentarfilms von Corinna Beltz nähern sie sich im Gespräch den erstaunlich tiefgründigen Aspekten dieses Kunstwerks an.



Kontakt:

Melanchthon-Akademie

Telefon 0221/93 18 030. www.melanchthon-akademie.de