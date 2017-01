Krippengang zum Ausgang der Weihnachtszeit mit kölschen Texten

Rundgang mit Günter Leitner

15.01.2017, Köln/Stadtteile (epk). Ein nachweihnachtliche Krippengang beginnt mit der Krippe in St. Aposteln, Neumarkt, am Sonntag, 15. Januar, 14 Uhr. . Anschließend werden weitere Krippen in der Kölner Innenstadt aufgesucht. Günter Leitner führt dabei mit kölschen Texten. Die Teilnahme kostet 9 Euro, ermäßigt 7 Euro.



Kontakt:

AntoniterCityTours

Telefon 0221/92 58 46 14. http://www.antonitercitytours.de