Gemeindeleben

Näh-Workshop für Anfängerinnen und Fortgeschrittene

Neue Kleider in der evangelischen Kita Volberg

14.01.2017, Volberg (epk). "Dran bleiben", das darf man am Samstag, 14. Januar, 10 Uhr, bei einem Nähkurs in der evangelischen Kita Volberg, Volberg 6. Ohne Zeitdruck können sich die Teilnehmenden ganz dem Zuschneiden und Nähen von modischer Kleidung widmen. Dabei stehen Wissensvermittlung in Materialkunde und Verarbeitungstechniken immer unter dem Aspekt der eigenen Ideen und des individuellen Anspruchs. Eingeladen sind alle, die Spaß am Nähen und an ihren Kreationen haben oder bekommen möchten. Mitbringen sollte man Garn, Schere, Stoff, Stoffreste, Zuschneidepapier, Steck- und Nähnadeln. Eine eigene Nähmaschine darf auch mitgebracht werden.



Kontakt:

Evangelische Kita Volberg

Telefon 0221/47 44 550. www.fbs-koeln.org