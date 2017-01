Gemeindeleben

Interkultureller Kochtreff" in der Evangelischen Familienbildungsstätte Köln

Wenn aus Fremden Bekannte werden"

10.01.2017, Köln (epk). Essen verbindet Menschen unterschiedlicher Herkunft, Kulturen und Religionen miteinander, die an diesem Abend, Dienstag, 10. Januar, 18 Uhr, in der Evangelischen Familienbildungsstätte Köln, Kartäuserwall 24b, Gelegenheit haben, sich in entspannter Atmosphäre zu begegnen. Es geht um Austausch und Begrüßung derer, die aufgrund belastender Situationen den Weg nach Deutschland gefunden haben. Aus ihrer Heimat Geflüchtete kommen mit anderen zusammen, um gemeinschaftlich zu kochen und zu genießen. Bei der gemeinsamen Menüplanung und dem anschließenden Einkauf, dem Kochen und genussvollen Essen lernen sich alle besser kennen und können sich austauschen.



