Gemeindeleben

"Ich bin vergnügt, erlöst, befreit"

Glaubenskurs im Reformationsjahr, Teil IV

20.02.2017, Köln-Lindenthal (epk). Einen Glaubenskurs im Reformationsjahr veranstaltet die Evangelische Kirchengemeinde Köln-Lindenthal an vier Montagabenden im Januar und Februar. Das Motto lautet "Ich bin vergnügt, erlöst, befreit". Der letzte Abend beginnt am Montag, 20. Februar, 19.30 Uhr, in der Paul-Gerhardt-Kirche, Gleueler Straße/Ecke Lindenthalgürtel. Dann geht es um die Zusage "Darauf kannst du dich verlassen - allein die Schrift". Veranstaltet wird der Abend von Pfarrer Armin Beuscher, Dr. Christiane Kramer, Sigrid Stuhlmann und Sabine Tetzel.









Kontakt:

Pfarrer Armin Beuscher

Telefon 0221/28 28 308

www.kirche-lindenthal.de