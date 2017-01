Gemeindeleben

"Ich bin vergnügt, erlöst, befreit"

Glaubenskurs im Reformationsjahr, Teil I

23.01.2017, Köln-Lindenthal (epk). Einen Glaubenskurs im Reformationsjahr veranstaltet die Evangelische Kirchengemeinde Köln-Lindenthal an vier Montagabenden im Januar und Februar. Das Motto: "Ich bin vergnügt, erlöst, befreit". Start ist am Montag, 23. Januar, 19.30 Uhr, in der Paul-Gerhardt-Kirche, Gleueler Straße/Ecke Lindenthalgürtel. Dann geht es um die Gnade und Gottes Zusage "Du bist bedingungslos angenommen". Veranstaltet wird der Abend von Pfarrer Armin Beuscher, Dr. Christiane Kramer, Sigrid Stuhlmann und Sabine Tetzel.







Kontakt:

Pfarrer Armin Beuscher

Telefon 0221/28 28 308

www.kirche-lindenthal.de