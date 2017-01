Gemeindeleben

Die reformierte Gemeinde in Frechen und ihre kirchengeschichtliche Bedeutung

Vortragsabend mit Professor Dr. Andreas Mühling

18.01.2017, Frechen (epk). Die "reformierte Gemeinde zu Frechen" war um 1610 eine von etwa 85 evangelischen Gemeinden im Herzogtum Jülich. Wie muss man sich die Bedingungen vorstellen, unter denen diese Gemeinden lebten? Was war das Typische und was war das Besondere der Frechener Situation? Über "Die reformierte Gemeinde in Frechen und ihre Bedeutung vor dem Hintergrund der rheinischen Kirchengeschichte" spricht Dr. Andreas Mühling am Mittwoch, 18. Januar, 19.30 Uhr, in der Evangelischen Kirche Frechen, Hauptstraße 209. Mühling ist Professor für Evangelische Kirchengeschichte und Leiter des Ökumenischen Instituts für interreligiösen Dialog in Trier. Er ist zugleich Hochschulpfarrer der Universität Trier und Leiter der EKD-Kommission "Reformierte Bekenntnisschriften" und Vorsitzender des Vereins für Rheinische Kirchengeschichte.







Kontakt:

Pfarrerin Almuth Koch-Torjuul

Telefon 02234/57 536

www.kirche-frechen.de