Gemeindeleben

Der Boxenstopp geht weiter: 7 Werte - 7 Rituale

Den christlichen Glauben erproben. An sieben Abenden.

22.01.2017, Bergisch Gladbach (epk). Christinnen und Christen leben bewusst im Hier und Jetzt. Klar und entschlossen führen sie ihr Leben, mit Gott versöhnt und von ihm berufen. Sie sind achtsam und menschlich, weil sie sich immer wieder stärken und trösten lassen. Diesen zentralen Werten des christlichen Glaubens entsprechen sieben Rituale, mit denen sie sich erproben und einüben lassen. Unter dem Motto "7 Werte - 7 Rituale" lädt Pfarrer Stephan Sticherling am Sonntag, 22. Januar, 18 Uhr, in die Kirche zum Frieden Gottes, Martin-Luther-Straße 13, ein. Das Thema: "gelöst und entspannt" mit dem Ritual "schweigen und loslassen" (Mt 14,22-33). Im Anschluss an den etwa einstündigen "Boxenstopp" gibt es einen kleinen Imbiss und Getränke sowie die Gelegenheit zum vertiefenden Gespräch. Zum Ablauf gehören neben Vorspiel und Begrüßung, das "Garderoben-Gebet", Lieder, 20 Minuten Stille (ein- und ausgeleitet vom Klavier) und der Elia-Segen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich!



Kontakt:

Pfarrer Stephan Sticherling

Telefon 0152/21 52 34 90

www.zumfriedengottes.de