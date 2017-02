Gemeindeleben

Luther und die Reformation, 2017 neu betrachtet

Vortrag des Historikers Professor Heinz Schilling

07.03.2017, Klkn-Mitte (epk). Über das Thema "1517 - Luther und die Reformation, 2017 neu betrachtet" referiert der Historiker Professor Heinz Schilling (Berlin) am Dienstag, 7. März, von 19 Uhr bis 21.15 Uhr, in der Melanchthon-Akademie, Kartäuserwall 24b. Die Teilnahme an dem Vortrag kostet 5 Euro. Die Veranstaltung ist Teil der Reihe "Erinnerung und Erneuerung - 500 Jahre Reformation und die Ökumene" der AntoniterCityKirche, des Domforums, des Katholischen Bildungswerks und der Melanchthon-Akademie zum Jubiläum "500 Jahre Reformation".







Kontakt:

Melanchthon-Akademie

Telefon 0221/93 18 03-0

www.melanchthon-akademie.de