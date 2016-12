Gemeindeleben

Geschichte der Protestanten in Brühl

Ausstellung in der Jakobuskirche und der Christuskirche

06.01.2017, Brühl (epk). 14 mannshohe Tafeln dokumentieren die Geschichte der Protestanten in Köln, dem Rheinisch-Bergischen Kreis und dem Erftkreis in chronologischer Folge. Im Reformationsjahr können die Tafeln vom Evangelischen Kirchenverband Köln und Region kostenlos für je eine Woche von Gemeinden, Schulen, Institutionen oder Einrichtungen ausgeliehen werden. Die Möglichkeit nutzt die Evangelische Kirchengemeinde Brühl. Die Tafeln sind von Freitag, 6. Januar, bis Dienstag, 10. Januar, in der

evangelischen Jakobuskirche Brühl, Unter Eschen 24, und von Donnerstag, 12. Januar, bis Freitag, 20. Januar, in der evangelischen Christuskirche Brühl, Mayersweg 10, zu sehen.





Kontakt:

Gemeindebüro der Evangelischen Kirchengemeinde Brühl

Telefon 02232/436 02. http://www.kirche-bruehl.de/