Gemeindeleben

Sicherheit für Windows- und Adroid-Systeme

Kurs in der evangelischen Begegnungsstätte

06.01.2017, Bensberg (epk). Das Team des Senioren-Internet-Cafés in der evangelischen Begegnungsstätte, August-Kierspel-Straße 96, lädt ein zu einem Kurs in Sicherheit für Windows- und Adroid-Systeme. Man lernt die Grundlagen für den Schutz vor Viren und anderen Schädlingen sowie das Erstellen von Passwörtern am Reitag, 6. Januar, ab 9 Uhr.



Kontakt:

Evangelische Begegnungsstätte

Telefon 02204/56 011. http://www.kirche-bensberg.de