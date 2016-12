Fotokurs für Fortgeschrittene

S echs Terminnein der evangelischen Begegnungsstätte

19.01.2017, Bensberg (epk). Einen Fotokurs für Fortgeschrittene gibt Karl-Josef Gramann ab Donnerstag, 19. Januar, 9.15 Uhr, in der evangelischen Begegnungsstätte, August-Kierspel-Straße 96. Die Teilnahme an sechs Terminnen immer am Donnerstagvormittag kostet 35 Euro.



Kontakt:

Evangelische Begegnungsstätte

Telefon 02204/56 011. http://www.kirche-bensberg.de