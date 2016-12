Gemeindeleben

Krippensonntag in Brühl

"Martin Luther und die Weihnachtszeit"

08.01.2017, Brühl (epk). Am Sonntag, 8. Januar, steht in Brühl der Krippensonntag auf dem Programm. Deshalb sind die evangelische Christuskirche, Mayersweg 10, und die evangelische Johanneskirche, Rodderweg 68, von 11.30 Uhr bis 15 Uhr geöffnet. In beiden Kirchen können die Krippen besichtigt werden. Auch die Badorfer Milieukrippe in der evangelischen Jakobuskirche Brühl, Unter Eschen 24, kann von 11.30 Uhr bis 18 Uhr zu besichtigt werden. In diesem Jahr wird der Schwerpunkt des Krippensonntags "Martin Luther und die Weihnachtszeit" sein. Abschied von der Krippe in der Johanneskirche nimmt die Gemeinde am Sonntag, 29. Januar, 17 Uhr.



Kontakt:

Gemeindebüro der Evangelischen Kirchengemeinde Brühl

Telefon 02232/436 02



http://www.kirche-bruehl.de/