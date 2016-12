Gemeindeleben

Programm 2017 der Evangelischen Familienbildungsstätte Köln

Institution feiert ihren 60. Geburtstag

08.01.2017, Köln-Mitte (epk). Die Evangelische Familienbildungsstätte Köln (FBS), Kartäuserwall 24b, bietet für das Jahr 2017 im 60. Jahr ihres Bestehens mit ihrem neuen Programm wieder zahlreiche Kurse und Seminare zu unterschiedlichen Themen rund um die Familie an. Eltern und Kinder haben eine gemeinsame Zeit, lernen miteinander, treffen andere Familien, tauschen sich aus und machen gute Erfahrungen. In Eltern-Kind-Kursen erleben die Teilnehmenden dies ebenso wie in Angeboten zu den Themen Partnerschaft, Erziehung, Hauswirtschaft oder Gesundheit. Ihr (Familien)-Leben gewinnt durch neue Erfahrungen und Begegnungen. Die Zusammensetzung von Familien im Lebensalltag hat sich verändert – nur noch selten leben drei Generationen in einem Haushalt zusammen. Gleichwohl gibt es starke Bindungen der Generationen untereinander und viele Formen, dies im praktischen Leben umzusetzen. Auch diese Themen greift die FBS mit ihren Angeboten verstärkt auf. Das neue Programm gibt es weiterhin als gedrucktes Exemplar und kann zusätzlich im Internet unter www. fbs-koeln.org eingesehen werden. Der 60. Geburtstag wird gefeiert mit einem Festgottesdienst m Frietag, 17. März, in der Kartäuserkirche und mit einem Familienfest am Samstag, 23. September.



Evangelische Familienbildungsstätte Köln (FBS)

Telefon 0221 / 47 44 550. http://www.fbs-koeln.org/web/index.php