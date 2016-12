Gemeindeleben

Kommunikation zwischen Baby und Eltern

Kurs in der Evangelischen Familienbildungsstätte Köln

12.01.2017, Köln-Mitte (epk). Bereits vor dem eigentlichen Spracherwerb wissen Babys genau, was sie brauchen und was sie möchten. In einem Kurs der Evangelischen Familienbildungsstätte Köln, Kartäuserwall 24b, ab Donnerstag, 2. Januar, 14.30 Uhr, lernen Eltern gemeinsam mit ihrem Kind über Sing- und Bewegungsspiele altersentsprechende Babygebärden. Dieser spielerische Umgang erleichtert ihnen die Kommunikation miteinander.



Kontakt:

Evangelische Familienbildungsstätte Köln (FBS)

Telefon 0221/47 44 550

www.fbs-koeln.org