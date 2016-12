Gemeindeleben

Philippinische Frauen bereiten Weltgebetstag vor

Informationen zu „Land und Leuten“ im Haus derEvangelischen Kirche

14.01.2017, Köln-Mitte (epk). „Was ist denn fair?“ lautet das Motto des Weltgebetstages 2017. Frauen von den Philippinen bereiten die Liturgie für die weltweiten Gottesdienste vor. Informationen zu „Land und Leuten“ erhält man bei einem Vorbereitungstreffen am Samstag, 14. Januar, von 9.30 Uhr bis 16 Uhr, im Haus der Evangelischen Kirche, Kartäusergasse 9-11. Die Veranstaltung richtet sich an Gruppenleiterinnen in den Gemeinden und andere Interessierte. Die Teilnahme kostet 8 Euro inklusive Material und Mittagsimbiss.



Kontakt:

Hildegard Wachten

Telefon 0221/ 712 26 63

www.weltgebetstag.de