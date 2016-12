Gemeindeleben

Französischsprachige Popularmusik in der Lutherkirche

Musik-Festival zum Jahresbeginn

14.01.2017, Köln-Mitte (epk). Im Rahmen der Worldmusic-Serie des „Jalla-jalla-Teams“ wird in der Lutherkirche, Martin-Luther-Platz 2-4, am Samstag, 14. Januar, 20 Uhr, zum Jahresbeginn ein neues Festival präsentiert, das die französischsprachige Popularmusik vom klassischen Chanson bis zur frankophonen Folk-, Pop- und Global Music-Szene feiert. Mit „Toi et Moi“ und „Chanson Trottoir“ darf man sich auf zwei aufregende, junge Live-Bands freuen, die zum Zuhören und zum Tanzen einladen. Der Eintritt kostet 18 Euro an der Abendkasse und 15 Euro im Vorverkauf.



Kontakt:

Pfarrer Hans Mörtter

Telefon 0221/38 44 63

www.lutherkirche-koeln.de