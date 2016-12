Gemeindeleben

Pfarrer Helmut Schneider-Leßmann geht in den Ruhestand

Gottesdienst in der evangelischen Kirche der Versöhnung

31.12.2016, Lechenich (epk). Am 31. Dezember 2016 wird Pfarrer Helmut Schneider-Leßmann seinen letzten Arbeitstag in der Evangelischen Kirchengemeinde Lechenich haben. Er tritt in den Ruhestand. Verabschiedet wird er in einem Gottesdienst am Sonntag, 15. Januar, 15 Uhr, in der evangelischen Kirche der Versöhnung Erftstadt Lechenich, An der Vogelrute 8. Danach trifft man sich zu einem Empfang.





Kontakt:

Gemeindebüro der Evangelischen Kirchengemeinde Lechenich

Telefon 02235/68 03 59. http://www.kirche-lechenich.de