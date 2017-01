Gemeindeleben

Ausstellung zum Thema Psalmen

Ökumenisches Projekt in der evangelischen Martin-Luther-King-Kirche Hürth

22.01.2017, Hürth (epk). "Mit Psalmen Brücken bauen" lautet der Titel einer Ausstellung in der evangelischen Martin-Luther-King-Kirche Hürth, Villering 38, von Montag, 16. Januar, bis Sonntag, 22. Januar. Das ökumenische Projekt zum Mitmachen anlässlich des Reformationsjubiläums 2017 lädt ein, die Psalmen als Lehrhaus des biblischen Glaubens neu zu entdecken. Das Thema Psalmen steht auch im Mittelpunkt von "Hürther Christen im Gespräch" am Dienstag, 17. Januar, 19.30 Uhr, und auch der Gottesdienst ebenfalls in der Martin-Luther-King-Kirche richtet den Fokus auf Psalmen.





Kontakt:

Gemeindebüro der Evangelischen Kirchengemeinde Hürth

Telefon 02233/721 24. http://www.evangelisch-in-huerth.de