Gemeindeleben

Vorbereitung auf den Weltgebetstag

Treffen in der Cafeteria unter der Johanneskirche

16.01.2017, Köln-Klettenberg (epk). "Was ist denn fair?" lautet das Motto des Weltgebetstages 2017, den philippinische Frauen vorbereiten. Der ökumenische Vorbereitungskurs der Evangelischen Kirchengemeinde Köln-Klettenberg trifft sich am Montag, 16. Januar, 19.30 Uhr, in der Cafeteria unter der Johanneskirche, Nonnenwerthstraße 78. Dann steht ein Info-Abend zu den Philippinen auf dem Programm. Das Gottesdienstvorbereitungs-Wochenende ist auf Freitag, 27. Januar, 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr, und Samstag, 28. Januar, 10 Uhr bis 16.30 Uhr, terminiert.





Kontakt:

Evangelische Kirchengemeinde Köln-Klettenberg

Telefon 0221/944 01 30



www.kirche-klettenberg.de