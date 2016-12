Gemeindeleben

Gymnastik für eine aufrechte Haltung

„Rücken fit“ in derEvangelischen Familienbildungsstätte Köln

12.01.2017, Köln-Mitte (epk). Eine gute Haltung und Beweglichkeit sind für einen gesunden Rücken von großer Bedeutung. Wie positiv sich gezielte Bewegung auf das eigene Wohlbefinden auswirkt, können die Teilnehmenden in einem Kurs der Evangelischen Familienbildungsstätte Köln, Kartäuserwall 24b, hautnah erleben. Mit Trainingseinheiten zu Körperwahrnehmung, Gleichgewicht und Kräftigung lernen sie, den Körper bewusst wahrzunehmen. Der Kurs beginnt am Donnerstag, 12. Januar, um 17.55 Uhr. Ein zweiter Kurs schließt um 19 Uhr an. Der Kurs dauert bis zum 6. Juli und kostet 112,50 Euro pro Person.





Kontakt:

Evangelische Familienbildungsstätte Köln (FBS)

Telefon 0221/47 44 550

www.fbs-koeln.org