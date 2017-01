Gemeindeleben

Stimme wirkungsvoll einsetzen - das Sprechen vor einer Gruppe

Seminar in der Evangelischen Familienbildungsstätte Köln

24.01.2017, Köln (epk). Ohne technische Hilfsmittel vor einer Gruppe zu sprechen, ist für die Stimme immer eine Herausforderung. Ob in Theorie- oder Praxiskursen, oftmals gilt es, sich über einen gewissen Lautstärkepegel durchzusetzen oder womöglich ein Musikgerät zu übertönen. Um stimmschonend zu arbeiten und dabei deutlich und ausdrucksvoll vor einer Gruppe zu sprechen, müssen besonders drei Aspekte beachtet werden: Der Atem, eine gute Technik und Authentizität.

Während einer Fortbildung in der Evangelischen Familienbildungsstätte Köln, Kartäuserwall 24b, am Dienstag,24. Januar, 19 Uhr, werden die Teilnehmenden mit diesen Themen, Atem- und Stimmübungen vertraut werden und so zu einem ausdrucksstarken, präsenten und authentischen Stimmeinsatz für Kursarbeit befähigt.



Kontakt:

Evangelische Familienbildungsstätte Köln (FBS)

Telefon 0221/47 44 550. www.fbs-koeln.org