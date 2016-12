Gemeindeleben

Streit und Konflikte bei Kindern in der Tagespflege

Informationen in der Evangelischen Familienbildungsstätte Köln

17.01.2017, Köln (epk). Streit und Konflikte sind in der kindlichen Entwicklung wesentliche Lern- und Erfahrungsfelder. In der Tagespflege kommen Kinder zusammen, die auf diesem Gebiet wenige oder noch gar keine Erfahrungen gemacht haben. Am Dienstagabend, 17. Januar, 19.30 Uhr, wird in der Evangelischen Familienbildungsstätte Köln, Kartäuserwall 24b, die Funktion von Streit und Konflikten aus verschiedenen Perspektiven betrachtet und erörtert, wie ein konstruktiver Umgang miteinander gelingen kann.



Kontakt:

Evangelische Familienbildungsstätte Köln (FBS)

Telefon 0221/47 44 550

www.fbs-koeln.org