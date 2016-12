Gemeindeleben

Ermutigung zum Aufbruch

Regionaler Zeit-für-Dich-Frauengottesdienst zum Jahresbeginn

08.01.2017, Köln-Buchforst (epk). Schon im Alten Testament geht es nicht nur um Geist und Seele sondern auch um den Körper. Im ersten Zeit-für-Dich - Frauengottesdienst 2017 am Sonntag, 8. Januar, 18 Uhr, ermutigen Prädikantin Karin-D. Witthöft und das Zeit-für-Dich-Team dazu, von Kopf bis Fuß göttlich behütet ins neue Jahr und auf neue Wege aufzubrechen. Im Anschluss an den Gottesdienst in der evangelischen Auferstehungskirche Köln-Buchforst, Kopernikusstraße 34, wird zum Ausklang bei Tee und Fingerfood eingeladen.



Kontakt:

Evangelische Kirchengemeinde Köln-Buchforst-Buchheim

Telefon 0221/69 18 88. www.zeitfuerdich-koeln.de