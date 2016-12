Gemeindeleben

Ein Krippengang mit kölschen Texten

Rundgang mit Günter Leitner

08.01.2017, Köln/Stadtteile (epk). Ein nachweihnachtlicher Krippengang beginnt an der Kölschen Milieu Krippe St. Maria in Lyskirchen, An Lskirchen 12. Die verschiedenen Figuren, die zum Teil Personen aus dem Viertel rund um St. Maria in Lyskirchen zum Vorbild haben, sind liebevoll in der Krippenszenerie arrangiert. Anschließend werden weitere Krippen in der Kölner Altstadt aufgesucht. Günter Leitner führt dabei mit kölschen Texten. Der Spaziergang beginnt am Sonntag, 8. Januar, 11 Uhr. Die Teilnahme kostet 9 Euro, ermäßigt 7 Euro.



Kontakt:

Telefon 0221/92 58 46 14. http://www.antonitercitytours.de