Gemeindeleben

Kammer-Oratorium zur Weihnachtszeit nach Johann Sebastian Bach

Besinnlicher Gottesdienst in der evangelischen Martin-Luther-Kirche Hürth-Gleuel

18.12.2016, Hürth (epk). "Ein Kammeroratorium zur Weihnachtszeit nach Johann Sebastian Bach" erwartet die Besucherinnen und Besucher des Gottesdienstes am Sonntag, 18. Dezember, 17 Uhr, in der Martin-Luther-Kirche Hürth-Gleuel, Am Hofacker 41. Zu hören wird ein großes Werk für einen kleinen Rahmen sein. Wer mag, kann bei den Chorälen mitsingen.





