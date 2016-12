Weihnachtsgeschichten zum Festausklang

Lesung und Musik in der Evangelischen Kirche der Versöhnung

26.12.2016, Lechenich (epk). Weihnachtsgeschichten zum Festausklang werden gelesen am Montag, 26. Dezember, 18 Uhr, in der "Kirche der Versöhnung", An der Vogelrute 8. Zu den Engelsgeschichten erklingt Harfenmusik. Darüber hinaus werden die Teilnehmenden Bilder betrachten.





Kontakt:

Evangelische Kirchengemeinde Lechenich

Telefon 02235/68 03 59

www.kirche-lechenich.de