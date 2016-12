Gemeindeleben

Film in der Lukaskirche

"Stille Nacht" stellt die soziale Frage

28.12.2016, Porz (epk). Der Film "Stille Nacht" wird gezeigt am Mittwoch, 28. Dezember, 15 Uhr, im Gemeindehaus an derLukaskirche Porz, Mühlenstraße 2. Erzählt wird die wahre Geschichte des Priesters Joseph Mohr, der sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Oberndorf bei Salzburg gegen den Willen der Obrigkeit auf die Seite der Armen und Schwachen schlägt. Der Eintritt ist frei.





Kontakt:

Evangelische Kirchengemeinde Porz

Telefon 02203/95 54 60

www.kirche-porz.de