Gemeindeleben

Turmblasen in Dünnwald

Auftakt des Festjahres zum 900jährigen Bestehen des Stadtteils

31.12.2016, Dünnwald (epk). Der Kölner Stadtteil Dünnwald wird im kommenden Jahr 900 Jahre alt. Zum Auftakt des Festjahrs wird es ein Turmblasen geben an Silvester, 31. Dezember, 23.55 Uhr an der Nikolauskirche, Prämonstratenserstraße. Wer Lust und ein Instrument hat, ist eingeladen, mitzublasen. Um 23.30 Uhr trifft man sich vorher zu einem stillen Gebet in der Kirche.



Kontakt:

Evangelische Kirchengemeinde Köln-Dünnwald

Telefon 0221/22 21 97 13.

http://duennwald.kirche-koeln.de