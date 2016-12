Gemeindeleben

Weihnachtlicher Krippengang

Rundgang mit Günter Leitner

27.12.2016, Köln/Stadtteile (epk). "Es ist für uns eine Zeit angekommen..." Unter diesem Motto steht eine Stadtführung mit Günter Leitner, während der er das Gestern und Heute von Brauchtum in Kirchen und auf Plätzen mit seiner Geschichte vorstellt. Dieser Krippengang beginnt in St. Maria Lyskirchen, An Lyskirchen 12, am Dienstag, 27. Dezember, 16 Uhr. Die Teilnahme kostet 9 Euro, ermäßigt 7 Euro.



Kontakt:

AntoniterCityTours

Telefon 0221/92 58 46 14. http://www.antonitercitytours.de