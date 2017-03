Gemeindeleben

Hilliges Köln 2.0 – Toleranz im Update

Eine Ausstellung im Historischen Archiv der Stadt Köln

06.04.2017, Köln (epk). 2017 wird in ganz Deutschland das 500. Jubiläum der Reformation gefeiert, die 1517 mit Luthers Thesenanschlag eingeleitet wurde. Das „hillige Köln“ als die treuste Tochter der katholischen Kirche blieb jedoch fest beim alten Glauben und es dauerte bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts, bis Nicht-Katholiken mit gleichen Bürgerrechten ausgestattet wurden. Wie passt diese Tatsache zum Kölschen Selbstbild einer toleranten und weltoffenen Stadt? Das Historische Archiv nimmt das Jubiläumsjahr zum Anlass, die Entwicklung von religiöser Toleranz in der Kölner Stadtgesellschaft anhand ausgewählter Quellen zu beleuchten und den Bogen bis zu den Herausforderungen der heutigen Tage zu spannen. Ein ausführliches Begleitprogramm zu der Ausstellung, die von Mai bis Oktober dauert, ist einsehbar unter www.hilliges.koeln. Vorbereitet wurde sie von jüdischen, christlichen und muslimischen Bildungseinrichtungen in Köln.



Kontakt:

Melanchthon-Akademie

Telefon 0221/93 18 03-0

www.melanchthon-akademie.de