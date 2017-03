Gemeindeleben

„Vier Neue Testamente“

Ein inklusives Theaterprojekt – auch anlässlich des Reformationsjubiläums

23.03.2017, Köln/Stadtteile (epk). In dem Stück „Vier Neue Testamente“ übernehmen vier Frauen und Männer mit Behinderung die Regie. Sie setzen sich jeweils mit Bibelpassagen auseinander, die für sie persönlich bedeutsam sind. Die blinde Komponistin Sigrun Paschke befasst sich mit dem Element „Wasser“ im Johannesevangelium, die sprachbehinderte Kathrin Lemmler entwickelt einen modernen Turmbau zu Babel, der bipolare Arno Wallraf befasst sich mit den Zehn Geboten und Nico Randel (Down Syndrom) konzentriert sich auf den Leidensweg Jesu von Nazareth. Aufgeführt wird das Stück in der Trinitatiskirche, Filzengraben 4, am Donnerstag, 23. März, 19 Uhr. Eine Kooperation der Melanchthon-Akademie mit der Opernwerkstatt am Rhein, gefördert von „Aktion Mensch“ und der Kämpgen-Stiftung.



