Gemeindeleben

Auf Luthers Spuren in Rumänien

Reformatorische Auswirkungen auf Bildung, Kultur und Ökumene

15.03.2017, Köln/Stadtteile (epk). Obwohl das heutige Rumänien mehrheitlich orthodox ist, bleibt Siebenbürgen eine multikulturelle und -konfessionelle Landschaft, dessen Geschichte durch ein friedliches Zusammenleben der Konfessionen geprägt war. Hier wurde die Reformation durch den Theologen und Humanisten Johannes Honterus umgesetzt. Einflüsse der Reformation finden sich auch in der Moldau und in der Walachei. Diesen Spuren folgt ein Seminar mit Renate Göckler-Timoschenko und Alexander Timoschenko in der Melanchthon-Akademie, Kartäuserwall 24b, am Mittwoch, 15. März, von 19 Uhr bis 21.15 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich!



